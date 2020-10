여수해경, 수중 수색·구조 민관 합동훈련 실시

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수해경이 관할 해역에서 발생할 수 있는 다양한 해양사고를 신속하고 효과적으로 대응하기 위해 수중 수색·구조 민관 합동훈련을 개최했다.

여수해양경찰서는 22일 오전 해양경찰교육원 해양구조실습장에서 여수 해양경찰구조대, 구조거점 해양경찰파출소 구조대원, 한국해양구조협회, 해양환경 인명구조단 구조대원 등 20여 명이 참석한 가운데 민·관 합동 수중 수색·구조 훈련을 실시했다.

이번 훈련에서는 해양구조실습장의 조파장치를 이용한 악천후 극복훈련과 함께 전복된 어선에서 그물 등 각종 장애물을 제거하고 선내 고립된 생존자를 구조하는 고난도 수중구조 훈련이 실전과 같이 진행됐다.

이번 훈련에 참여한 각 구조 단체는 상호 수중수색 구조팀 구성과 동원 가능 장비정보, 현장대응 구조 기법을 서로 공유·소통함으로써 구조 협력체계 확립과 상황대응 역량이 한층 더 강화되는 계기가 됐다.

여수해경 관계자는 “골든타임을 지킬 수 있는 구조역량을 갖추어 국민의 소중한 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다”며 “민·관 수중구조 세력 간 구조협력체계의 지속적인 교류를 이어 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr