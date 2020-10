[아시아경제 이관주 기자] 경기도 성남에서 독감 백신을 접종한 뒤 사망했다는 신고가 들어왔다.

22일 성남시에 따르면 지난 19일 오전 11시40분께 수정구 한 의원에서 독감 백신을 접종한 A(80·여)씨가 귀가 중 길에 쓰러졌다. A씨는 119구조대에 의해 성남시의료원으로 옮겨졌으나 같은 날 낮 12시41분께 사망했다.

A씨가 접종한 백신은 테라텍트프리필드시린지로 조사됐다. A씨와 같은 날 이 백신을 접종한 인원은 100명으로 파악됐다.

A씨는 과거 고혈압과 당뇨를 앓았었고, 협심증 관련 수술 이력이 있는 것으로 전해졌다. 보건당국은 역학조사를 벌여 백신 접종과 사망과의 연관성을 조사할 방침이다.

