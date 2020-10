중부발전, 전사 건물 온실가스 감축 체계 구축

[아시아경제 문채석 기자] 한국중부발전은 22일 기후변화대응에 대한 모든 직원의 관심을 높이고 친환경 생활 실천문화를 확산하기 위해 전사 건물부문 온실가스 감축 프로그램을 추진한다고 밝혔다.

환경부의 탄소포인트제 방법론을 활용해 충청남도 보령 본사와 전국 7개 사업소 건물을 대상으로 과거 상수도, 전기 등 에너지 사용량 대비 최대 절감률을 달성한 곳에 인센티브를 부여할 계획이다.

중부발전은 올해 6월 보령시와 협약을 통해 보령시민에게 연도별 지급하는 탄소포인트 상당액을 추가로 지원하는 탄소 더블포인트제를 시행해 생활 속 작은 습관을 지역사회로 확산시키는 데 이바지하고 있다.

박형구 중부발전 사장은 "내 작은 습관이 세상을 바꾼다는 마음가짐과 중부발전이 앞장서는 친환경 생활 실천문화가 확산하길 바란다"며 "저탄소 사회 구현을 위해 에너지 공기업으로서의 역할을 다할 것"이라고 말했다.

