[아시아경제 이관주 기자] 아리온 아리온 058220 | 코스닥 증권정보 현재가 275 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 275 2020.10.22 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일아리온 "96.67% 비율 감자 결정"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일 close 은 채모 전 대표이사를 배임 혐의로 고소했다고 22일 공시했다. 사측이 밝힌 횡령 등 금액은 244억1000만원으로 자기자본 대비 87.99%다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr