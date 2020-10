[컨콜]LGD, 올해 대형 OLED 패널 판매량 400만대 중반 전망

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 15,750 전일대비 50 등락률 -0.32% 거래량 1,461,369 전일가 15,800 2020.10.22 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]LGD "48인치 OLED패널 내년 초부터 공급 원활해질 것"[컨콜]LG디스플레이 "미니 LED, 아직 시장 임팩트 크지 않아"[컨콜]LGD "POLED 하반기 풀캐파, 내년 이후 안정적 사업영역 확보" close 3분기 실적발표 컨퍼런스콜

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr