서울시, 문래 스틸아트 공모전 수상작·기계금속 집적지 사진전 개최

[아시아경제 최동현 기자] 서울시는 오는 26일부터 31일까지 강남구에 위치한 포스코건설 더샵 갤러리에서 스틸아트(Steel Art) 공모전 당선작 전시와 문래 기계금속 집적지 사진전을 개최 한다고 23일 밝혔다.

이번 사진전은 영등포구 경인로 일대 도시재생사업 일환으로 서울시, 영등포구, 포스코건설, 서울소공인협회의가 함께 민·관협력해 마련됐다.

이번 공모·사진전에서는 민관 협업으로 진행된 스틸아트 공모전 선정작과 영등포 경인로 일대 도시재생 활성화사업 지역의 특성이 담긴 사진 28점이 포스아트 기술과 만나 제작돼 전시된다. 전시회 기간인 27일 오후 4시에 선정작에 대한 시상식도 진행될 예정이다.

또 영등포·경인로 일대 도시재생활성화사업의 추진과정과 계획이 담긴 판넬을 함께 전시함으로써 시민들에게 도시재생사업 경과를 쉽게 이해시킬 수 있는 장으로도 활용될 예정이다.

이번 행사는 기계금속 산업생태계 복원을 위해 진행중인 영등포·경인로 일대 도시재생활성화 사업의 민관협력 성과다. 이를 통해 문래동의 기술력을 서울시민과 바이어들에게 직·간접적으로 소개할 수 있는 기회로 활용됨으로써 민간기업과 소공인 간 협력사업을 통해 지속가능한 일감 창출을 도모할 수 있을 것으로 기대된다.

류훈 서울시 도시재생실장은 “영등포에서 산업 터전을 지키고 있는 기계금속장인들의 기술력은 가장 큰 자산이자 잠재력"이라며 "포스코 건설과 같은 민간기업과의 지속적인 협업으로 잠재력을 극대화 시킬 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr