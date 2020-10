[아시아경제 오주연 기자] KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 41,900 전일대비 450 등락률 +1.09% 거래량 2,402,539 전일가 41,450 2020.10.22 15:30 장마감 관련기사 국민은행, 3분기 영업익 9112억9600만원…전년비 5.46% 감소KB금융, 3분기 영업익 1조4165억1700만원…전년비 13.49% 증가KCGS "상장기업 68% ESG 경영 수준 보통 이하" close 은 자회사 KB증권의 올 3분기 연결기준 영업이익이 2325억6600만원으로 전년동기대비 207.16% 증가했다고 22일 공시했다. 매출액은 1조4664억4800만원으로 전년동기대비 24.89% 감소했고 당기순이익은 2084억4800만원으로 239.28% 증가했다.

