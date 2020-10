[아시아경제 오주연 기자] EDGC EDGC 245620 | 코스닥 증권정보 현재가 13,200 전일대비 200 등락률 +1.54% 거래량 1,166,962 전일가 13,000 2020.10.22 15:30 장마감 관련기사 EDGC, 검색 상위 랭킹... 주가 0.74%EDGC, 600억원 규모 CB 발행 결정“오가노이드” 들어보셨어요? 이게 치료할 수 있는 비밀 열쇠 입니다! close 는 염색체 이상 판단 방법과 관련해 싱가포르서 특허를 취득했다고 22일 공시했다. 회사 측은 "차세대 서열분석 플랫폼에 상관없이 시퀀싱을 수행, 상염색체와 성염색체 이상 판단이 모두 가능하다"며 "시퀀싱된 서열 데이터로부터 유일 리드를 추출하여 태아 성별을 판단한다"고 설명했다.

