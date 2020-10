日 "징용문제 해결책, 한국이 제시해야한단 입장 변화없다"

이낙연 대표 발언 관련 "일일이 대응하기 싫다"

한국 대법원 판결 관련 사법절차 "명백한 국제법 위반"

[아시아경제 이현우 기자] 일본 관방장관이 일제강점기 징용 문제를 해결과 관련, 한국이 해결책을 제시해야한다는 기존 입장을 되풀이하면서 앞서 이낙연 더불어민주당 대표가 양국이 의지만 있다면 해결할 수 있다는 의견에 대해서는 논평 자체를 하지 않겠다고 밝혀 논란이 예상된다. 일본 정부의 전향적인 모습을 기대하기 어려운만큼, 양국간 갈등이 계속 지속될 것으로 전망된다.

가토 가쓰노부(加藤勝信) 일본 관방장관은 22일 일본 총리관저에서 열린 기자회견에서 이 대표의 전날 발언에 대한 질문에 "그간 말씀드린 것처럼 옛 한반도 출신 노동자 문제에 관한 한국 대법원 판결 및 관련 사법 절차는 명백한 국제법 위반"이라며 "한국 측에 일본이 받아들일 수 있는 해결책을 조기에 제시하도록 강하게 요구하는 중이며 그런 자세에는 전혀 변화가 없다"고 발언했다. 앞으로도 일본 정부 입장은 이전 아베내각 때와 별반 다르지 않을 것이란 입장을 밝혔다.

징용 문제를 해결하려면 한일 양국 모두의 의지와 협력이 필요하다는 이 대표의 메시지에 대해 일본 정부는 한국이 일본에 맞는 해결책을 제시해야 한다는 입장을 재확인하며 물러설 계획이 없음을 다시금 밝힌 셈이다. 가토 장관은 "다른 나라 국회의원 발언에 대해 일일이 논평하는 것은 삼가고 싶다"고 선을 그었다.

앞서 이 대표는 전날 한국프레스센터에서 열린 외신기자 간담회에서 "양국이 진지한 의지만 있다면 강제 징용 문제는 내년 도쿄올림픽까지 갈 것 없이 해결할 수 있다"며 "이 문제와 연동 돼있는 화이트리스트 제외ㆍ한일 군사정보보호협정(GSOMIA) 문제도 역시 연동해서 해결하는 것이 가장 쉽고 합리적"이라고 밝힌 바 있다.

