정태영 CJ대한통운 택배부문장이 22일 오후 서울 중구 태평로빌딩에서 택배 노동자 사망 사건과 관련해 노동환경 개선책을 발표하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.