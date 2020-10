의정자문위원회 위원장 선출, 의정자문위원 간담회 가져

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시의회(의장 진수화)는 전날 제8대 후반기 광양시의회 의정자문위원을 위촉했다.

의정자문위원은 소상공인, 주부, 대학교수, 노동운동가 등 다양한 분야에서 활동하는 지역 인사 26명으로 구성되었으며 2년 동안 활동한다.

자문위원회 정례회의는 연 2회 개최되며 필요 시 임시회를 개최한다.

자문위원의 역할은 지역 개발, 주민복지, 발전지향적인 시책 건의 등 의정활동 자문을 수행한다.

위촉식을 마치고 자문위원 자체회의를 통해 위원장에는 나종년 위원, 부위원장에 이안휘 위원이 선출됐다.

진수화 의장은 간담회에서 “의정자문위원들과 의원들이 지역의 다양한 문제에 대한 의견을 나누고 해결방안을 모색하는 시간을 갖는 것 자체가 의정활동이다”라며 “자문위원 여러분의 많은 고견과 적극적인 활동”을 당부했다.

