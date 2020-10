속보[아시아경제 임주형 기자] 강원 춘천에서 독감백신을 맞은 70대 남성이 숨졌다.

22일 보건당국에 따르면 전날 동네 의원에서 독감백신을 맞은 70대 A씨가 오늘 오전 9시께 길거리에서 쓰러졌다.

A씨는 병원으로 옮겨졌으나 1시간 뒤 숨졌다.

A씨는 심장질환을 앓고 있던 것으로 확인됐다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr