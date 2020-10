국내 증시 1%대 하락...외국인·기관 동반 매도세

[아시아경제 박지환 기자] 22일 오후 코스피는 외국인과 기관 투자자의 동반 매도세에 1%대 하락세를 나타냈다.

이날 오후 1시54분 현재 코스피는 전 거래일보다 26.65포인트(1.12%) 내린 2344.21를 나타냈다. 지수는 전장보다 15.25포인트(0.64%) 내린 2355.61으로 출발한 이후 낙폭을 확대하고 있다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 개인이 2564억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 1052억원, 1525억원 순매도했다.

시가총액 상위종목들 중에서는 LG화학이 나홀로 2.59% 상승한 반면 다른 모든 종목은 하락세를 보였다.

같은 시각 코스닥지수는 전장보다 15.76포인트(1.90%) 내린 814.91를 나타냈다. 지수는 전장보다 3.96포인트(0.48%) 내린 826.71로 개장해 낙폭을 2%대 가까이 확대했다.

수급별 상황을 보면 개인 투자자가 2372억원 순매수한 반면 외국인과 기관 투자자는 각각 980억원, 1320억원 순매도했다.

시가총액 상위종목들 중에서는 휴젤만 6.77% 올랐고, 다른 종목들은 모두 하락했다.

