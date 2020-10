[신간 안내] <10살 듬직이, 살아온 기적 살아갈 희망> 外

[아시아경제 박병희 기자]

◆10살 듬직이, 살아온 기적 살아갈 희망= 뇌병변 장애를 갖고 태어난 아이 임듬직의 삶을 기록했다. 듬직이는 2014년 MBC 휴먼타큐 사랑 '꽃보다 듬직이'에 소개됐다. 지난 18일 만 10살 생일을 맞았다. 지금은 유튜브에 자신의 게임 영상을 올릴 정도로 훌쩍 컸다. 듬직이가 지금까지 보여준 기적, 기적을 통해 보여준 희망으로 먹먹한 감동을 전한다.(오승희·김홍용 지음/동행)

◆아무도 알려 주지 않았던 직장생활 특급 노하우= 직장생활을 잘 하기 위해 필요한 직장생활의 본질에 대해 알려준다. 글쓴이는 30년간 SK텔레콤에서 마케팅 업무를 담당했고 현재 경영지도사, 경영컨설턴트로 일하고 있다. 막 직장생활에 돌입한 이들에게 필요한 요소들을 쉽게 설명해주고 글쓴이의 실제 경험에서 배운 현실적인 노하우를 알려준다.(김영수 지음/미래출판기획)

◆온택트 마케팅= 온택트는 언택트(비접촉)을 넘어선 온라인 접촉을 뜻한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)은 비대면 접촉을 가속화시켰다. 기업은 앞으로 온라인 마케팅으로 달라진 환경에 적응해야 한다. 온택트 마케팅의 기본 개념과 사회관계망서비스(SNS), 이메일, 동영상 등 다양한 온택트 마케팅 방법을 알려준다.(도널드 밀러·J.J. 피터슨 지음/김혜진 옮김/비즈니스맵)

박병희 기자 nut@asiae.co.kr