[아시아경제 온라인이슈팀]

21일 걸그룹 레드벨벳의 멤버 조이는 자신의 SNS에 슬기와 함께한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 슬기와 조이가 나란히 거울을 바라보며 남다른 우정을 과시하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr