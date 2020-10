[특징주] 내리막길도 끝?…빅히트, 장중 2%대 상승

[아시아경제 이민지 기자] 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 183,000 전일대비 4,000 등락률 +2.23% 거래량 714,722 전일가 179,000 2020.10.22 10:57 장중(20분지연) 관련기사 빅히트, 이시간 주가 +1.4%.... 최근 5일 개인 197만 6380주 순매수빅히트 주가 하락 원인은 4대주주의 물량 폭탄빅히트는 BTS가 아니다…外人·기관 떠나며 주가 내리막 close 가 장중 2%대 오름세를 보이고 있다.

22일 오전 10시 44분 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 183,000 전일대비 4,000 등락률 +2.23% 거래량 714,722 전일가 179,000 2020.10.22 10:57 장중(20분지연) 관련기사 빅히트, 이시간 주가 +1.4%.... 최근 5일 개인 197만 6380주 순매수빅히트 주가 하락 원인은 4대주주의 물량 폭탄빅히트는 BTS가 아니다…外人·기관 떠나며 주가 내리막 close 는 전일보다 1.96%(3500원)오른 18만2500원에 거래됐다. 이날 주식시장에서 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 183,000 전일대비 4,000 등락률 +2.23% 거래량 714,722 전일가 179,000 2020.10.22 10:57 장중(20분지연) 관련기사 빅히트, 이시간 주가 +1.4%.... 최근 5일 개인 197만 6380주 순매수빅히트 주가 하락 원인은 4대주주의 물량 폭탄빅히트는 BTS가 아니다…外人·기관 떠나며 주가 내리막 close 는 장중 3% 상승해 18만5000원까지 올랐다. 현재 기관투자자들은 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 183,000 전일대비 4,000 등락률 +2.23% 거래량 714,722 전일가 179,000 2020.10.22 10:57 장중(20분지연) 관련기사 빅히트, 이시간 주가 +1.4%.... 최근 5일 개인 197만 6380주 순매수빅히트 주가 하락 원인은 4대주주의 물량 폭탄빅히트는 BTS가 아니다…外人·기관 떠나며 주가 내리막 close 를 2000주가량 사들였다.

빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 183,000 전일대비 4,000 등락률 +2.23% 거래량 714,722 전일가 179,000 2020.10.22 10:57 장중(20분지연) 관련기사 빅히트, 이시간 주가 +1.4%.... 최근 5일 개인 197만 6380주 순매수빅히트 주가 하락 원인은 4대주주의 물량 폭탄빅히트는 BTS가 아니다…外人·기관 떠나며 주가 내리막 close 는 지난 15일 상장 이후 5거래일 연속 하락세를 보였다. 전일 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 183,000 전일대비 4,000 등락률 +2.23% 거래량 714,722 전일가 179,000 2020.10.22 10:57 장중(20분지연) 관련기사 빅히트, 이시간 주가 +1.4%.... 최근 5일 개인 197만 6380주 순매수빅히트 주가 하락 원인은 4대주주의 물량 폭탄빅히트는 BTS가 아니다…外人·기관 떠나며 주가 내리막 close 는 17만9000원에 장을 마감하면서 종가기준 최저 수준을 기록했다. 현재 주가는 공모가(13만5000원) 대비 35%가량 높다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr