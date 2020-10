[2020국감]홍남기 "추가 전세대책 고민 중…대주주요건 3억원은 유지할 것"

[아시아경제 주상돈 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 22일 "(전세시장을) 모니터링하고 어떤 대책이 필요한 지 추가적인 대책이 있는지 여부를 관계 부처와 고민하고 있다"고 밝혔다.

이날 국회서 열린 기획재정위원회의 종합감사에 출석한 홍 부총리는 양향자 더불어민주당 의원의 "전세난 해결을 위한 실효성 있는 대책을 어떻게 준비하고 있느냐"는 질의에 이 같이 답했다.

홍 부총리는 "정부는 앞서 매매·전세시장 안정을 위한 대책을 내놓고 착실하게 추진하고 있다"면서도 "전세시장이 아직 안정화하지 않았다"고 진단했다.

주식 양도차익 과세 대상인 대주주 기준에 대해선 앞선 국정감사에서 한 기존의 입장을 재확인했다. 그는 "2년 반 전에 이미 (대주주 기준을) 3억원으로 하기로 시행령이 개정돼 있는 상황"이라며 "이는 그대로 하되, 시장 여건을 감안해서 '가족 합산'을 '인별'로 변경하는 것을 검토하고 있다"고 강조했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr