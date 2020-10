주호영 "특검 법안 오늘 오전 제출할 것…김태년과 만나 특검 논의"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 라임·옵티머스 사태 특검 관련 법안을 오늘 오전 중 제출하겠다고 밝혔다. 오후 중에는 김태년 더불어민주당 원내대표와 만나 특검을 논의하겠다는 방침이다.

주 원내대표는 22일 국회에서 열린 비대위 회의에서 "민주당은 '신속하고 엄정한 수사가 있길 바란다'고 했는데, 그렇다면 특검을 거부할 아무런 명분이 없다"며 이같이 말했다.

이날 오전 주 원내대표와 김성원 원내수석부대표, 배현진 원내대변인 등 원내대표단은 '라임·옵티머스 펀드 금융사기 피해 및 권력형 비리게이트 의혹사건 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안'을 국회 본관 의안과에 제출할 예정이다.

주 원내대표는 "추미애 법무부 장관이 무리하게 윤석열 검찰총장을 배제하고 책임을 전가하는 것은 본인들이 수사를 장악해 결론내고 문제가 생기면 덮으려는 의도가 있는 것으로 볼 수밖에 없다"며 "(민주당이) 특검을 받기를 거부하면 국민들은 이것이야말로 권력비리 게이트구나 라고 바로 짐작할 것"이라고 말했다.

그는 "오늘 오후 김 원내대표와 이 문제를 위한 회동을 가질 것"이라며 "민주당이 거부하지 않을 것이라고 기대한다"고 말했다.

또 주 원내대표는 월성 1호기 조기폐쇄에 대한 감사원 감사 결과를 언급하며 "가장 중요한 정책 중 하나인 에너지 정책을 불법으로 왜곡하고 조작해 월성 1호기를 조기 폐쇄한 관련 공무원들을 묵과할 수 없다"며 "불법 부당하게 원전 조기폐쇄를 결정한 공무원들, 감사과정에서 자료 파기 등의 저항을 한 공무원들의 법적 책임을 물어 오늘 고발장을 제출할 것"이라고 말했다.



이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr