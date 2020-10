고기는 사이즈다…CU, 돈스파이크와 '육류 시리즈' 출시

22일 '뚱한돈스 시리즈' 론칭

[아시아경제 차민영 기자] ‘고기는 사이즈다’

CU는 돈스파이크와 초대형 육가공류 시리즈인 ‘뚱한돈스 시리즈’를 업계 단독 론칭하고 뚱한 메가 돈스바, 뚱한돈스 떡스테이크 등 차별화 상품 3종을 출시한다고 22일 밝혔다.

작곡가 겸 가수로 활동하고 있는 돈스파이크는 고기와 관련된 레시피, 먹방, 맛집을 소개하는 유튜브 채널 ‘고기리 돈스파이크’를 운영할 만큼 연예계에서 손꼽히는 육식파다. 구독자는 11만명에 달한다. 돈스파이크는 본인의 노하우를 살려 뚱한돈스 시리즈 상품들의 기획부터 레시피 개발, 맛 테스트, 패키징까지 모든 과정에 적극 참여했다.

핫바 형태의 뚱한 메가 돈스바는 일반 핫바의 2배(180g)에 달하는 크기가 특징이다. 오리지널맛과 체다치즈를 더한 치즈맛 두 가지로 3000원이다. 뚱한돈스 떡스테이크는 다진 돼지고기 안에 가래떡을 넣고 말아낸 떡갈비 스테이크로 3900원이다. 고기 2인분에 해당하는 중량(330g)으로 성인 남성도 푸짐하게 즐길 수 있다. 특제 스테이크 소스도 별첨했다.

이렇듯 CU가 돈스파이크와 손잡은 것은 돈스파이크의 남다른 고기 철학과 실제 편의점 육가공류의 소비 트렌드가 맞아 떨어졌기 때문이다. CU에 따르면 육가공류는 고객 비중의 70%가 10~20대 남성으로 추가 증정 행사 대상 상품이 전체 매출의 약 90%를 차지한다. 개당 중량이 80~90g 안팎의 일반적인 핫바, 소시지 한 개로는 부족함을 느끼는 경우가 많기 때문이다.

염준 BGF리테일 신선식품팀 MD는 “최근 유튜브는 물론 방송까지 고기 전문 프로그램이 등장할 만큼 고기를 다양하고 맛있게 즐길 수 있는 방법에 대한 고객들의 관심이 높아진데 맞춰 돈스파이크와의 협업 상품을 내놓게 됐다”며 “고기 전문가로 자부심 높은 돈스파이크와 함께 기획한 시리즈인 만큼 푸짐한 양은 물론 맛까지 믿고 먹을 수 있는 상품들을 선보일 계획”이라고 말했다.

한편, CU와 돈스파이크는 지난해 KBS 인기 예능 ‘신상출시 편스토랑’을 통해 우리 밀로 만든 ‘미트파이(돈스파이)’를 선보이며 출시 2주 만에 우리밀 60톤을 소비하는 기록을 세우기도 했다.

