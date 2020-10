메쉬코리아, 조직개편…부문별 책임경영 체제 도입

4륜 사업부 신설·영업 본부 강화…각 부문 전문화로 경쟁력 확보

[아시아경제 김철현 기자] 배달대행 서비스 '부릉'을 운영하는 메쉬코리아(대표 유정범)는 성과 극대화를 목표로 부문별 책임경영 체제를 도입하는 조직 개편을 단행했다고 22일 밝혔다. 이번 조직 개편은 각 사업 부문의 역량과 책임을 강화, 의사 결정을 효율화해 단기적 사업 성과를 극대화하고 중장기 사업 계획을 통해 지속 가능한 성장 전략을 실행하기 위해 실시됐다.

이에 따라 메쉬코리아는 본부별 책임경영 체제를 도입하고 모든 본부를 총괄하는 사업총괄직을 신설했으며 그 역할은 부사장으로 승진한 김형설 최고기술책임자(CTO)가 맡게 됐다. 김형설 부사장은 메쉬코리아의 공동 창업 멤버로, 일리노이 대학에서 데이터마이닝 공학박사 과정을 졸업했다. 김 부사장은 메쉬코리아 기술의 근간을 세운 역량을 바탕으로 기술을 통한 사업혁신 및 성과 극대화를 목표로 사업을 총괄한다.

전략사업본부 내에는 4륜사업실을 신설해 차별적 경쟁력인 4륜 사업을 보다 체계적으로 통합 관리하기로 했다. 4륜사업과 관련된 영업, 운영, 개발에 대한 인력을 새롭게 배치했으며 4륜물류 개발팀을 증설해 4륜물류 사업 성과를 더욱 확대한다는 방침이다. 전략사업본부는 CJ대한통운 최고정보관리책임자(CIO), 삼성SDS SCM컨설팅팀장 등을 역임한 서병교 본부장이 주도한다. 서 본부장은 서울대와 퍼듀대학교에서 산업공학을 공부하고 박사학위를 받은 바 있다.

또한 영업 본부에는 한광희 본부장을 내세워 영업 프로세스를 정비하고, 영업리드 관리 강화를 통해 영업 성공률을 높여 나갈 예정이다. 서비스 개발 본부는 데이터사이언스 실장을 맡으며 빅데이터를 활용한 AI 물류 시스템 혁신을 담당하는 김명환 본부장이 새롭게 이끈다.

유정범 메쉬코리아 대표는 "이번 조직 개편은 메쉬코리아의 핵심 사업 경쟁력 강화와 경영 효율성 증대를 위한 조치"라며 "각 본부의 전문성 강화는 물론, 지속적인 프로세스 혁신을 통해 업계를 선도하는 IT기술 기반의 종합 물류 서비스 기업으로 성장해나 갈 것"이라고 말했다.

