위니아딤채, 국내 첫 '두 방향 스팀 분사 기술 적용' 오븐 출시

측면과 상면에서 스팀 분사돼 속까지 촉촉하게 요리

[아시아경제 이기민 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 2,490 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,455 2020.10.22 08:08 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, '2020 대한민국 SNS 대상'서 생활가전기업 부문 대상 위니아딤채, ‘제주공항 카트 광고 인증샷 이벤트’ 진행 위니아딤채, ‘1995 딤채 레트로’ 게임 프로모션 진행 close 가 국내 최초로 두 방향 스팀 분사 시스템을 적용한 ‘위니아 34ℓ 스팀 오븐’을 출시했다고 22일 밝혔다.

신제품은 측면 뿐만 아니라 상면에서도 스팀이 분사되는 기술이 적용돼 스팀을 분사하기 때문에 음식 속까지 골고루 촉촉히 요리할 수 있다고 위니아딤채는 설명했다. 또한 스팀, 전자레인지, 오븐, 그릴, 찜, 발효, 건조 등 7가지 기능이 탑재돼 자연 건강식, 튀김 요리, 그릴 요리 등 171가지 메뉴를 조리할 수 있다.

오븐의 내부를 손쉽게 관리할 수 있도록 탈취, 스팀 청소, 잔수 제거, 스팀 보일러 세정 등 파워 클린 시스템 기술을 적용했다.

뿐만 아니라 깔끔한 외관을 위해 기존 스테인리스 소재에 검은 색으로 코팅했다.

위니아딤채 관계자는 “최근 홈베이킹부터 찜 요리 등 여러 가지의 음식을 는 가정이 많아지면서 오븐을 찾는 소비자들이 느는 추세다”라며 “위니아 스팀 오븐은 국내 최초 두 방향으로 스팀이 나오는 기술과 다양한 기능을 갖추고 세련된 디자인까지 선보여 쉽고 편리하게 요리가 가능한 제품이다”고 말했다.

위니아 34ℓ 스팀 오븐의 판매가격은 50만원대로 전국 롯데하이마트에서 구매가 가능하다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr