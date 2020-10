동의대 펜싱, 전국선수권 ‘금·은메달’ 사냥

전국남·녀펜싱선수권대회 남자개인 도경동 우승, 남녀 단체전 모두 은메달

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대에 국내 펜싱대회 메달이 쏟아졌다.

동의대 펜싱부(감독 한우리)가 지난 10월 16일부터 23일까지 전라남도 해남군 우슬체육관에서 열린 제49회 회장배 전국남·녀종별펜싱선수권대회에서 남자 사브르 개인전 우승과 남·녀 단체전 준우승을 차지했다.

지난해 U-23 아시아선수권대회에서 2관왕을 차지한 동의대 도경동(체육 3) 선수는 남자대학 사브르 개인전에서 우승을 차지했다.

도경동 선수는 4강에서 한국체대 박상원 선수를 15대 13으로 누르고, 결승에서 호원대 정한길 선수를 15대 14로 격파하며 금메달을 획득했다.

도경동 선수는 25세 이하 국가대표로 활동하며 대한민국 펜싱을 이끌어 갈 유망주로 주목받고 있다.

도경동 선수는 “동의대의 명예를 걸고 대한민국의 펜싱을 이끌어 세계정상을 유지할 수 있도록 열심히 노력하는 선수가 되겠다”고 말했다.

동의대는 남자 대학 사브르 단체전에서 한국체대에 39대 45로 패하며 준우승을 차지했으며, 여자 대학 단체전 결승에서 호남대에 42대 45로 아쉽게 패하며 준우승을 차지했다.

