김종철 “희대 사기피의자 말에 양대정당 아전인수·내로남불 보여줘”

정의당 창당 8주년 기념식

"정쟁 그만두고 보통사람들을 위한 정책경쟁 하자" 제안

‘6411번 버스’ 정신 발전시켜 정의당 도약시킬 것

[아시아경제 전진영 기자] 김종철 정의당 대표가 라임·옵티머스 사건과 관련, 김봉현 전 스타모빌리티 회장의 폭로를 두고 공방을 벌이는 양대 정당을 향해 "희대의 사기 피의자 말에 아전인수와 내로남불을 부끄러움도 없이 낱낱이 보여주고 있다"고 말했다.

김 대표는 21일 국회에서 열린 정의당 창당 8주년 기념식에서 “지금 우리 정치를 보면 한숨이 절로 난다. 이러한 시대는 이제 지나가야 한다”며 이같이 밝혔다.

그는 “내로남불, 아전인수 정쟁을 그만두고 보통사람들을 위한 다른 토론을 해야 한다. 정책경쟁을 하자”며 “산재로 쓰러지는 노동자와 택배노동자들을 위해 각 정당들이 무엇을 할 것인지, 낙태가 왜 죄가 되어서는 안 되는지를 놓고 토론하자”고 제안했다.

이어 “그것이 우리가 국민 앞에 보여야 할 진정한 정치의 모습 아니겠느냐”면서 “정의당은 정쟁이 아니라 정책경쟁으로 국민의 삶을 바꾸는 싸움에 나서겠다”고 강조했다.

김 대표는 이날 고(故) 노회찬 전 정의당 의원을 회고하며 정의당이 앞으로 나아갈 길에 대해서도 뜻을 밝혔다. 그는 “먼저 간 이들은 자신의 삶을 통째로 진보정당에 바쳤다”며 “지역에서는 온갖 찬 대접을 받고, 국회에서는 거대양당의 기득권 정치에 외면되면서도 꿋꿋이 자리를 지켰다”고 했다.

그러면서 “평범한 사람들을 위한 정치, 가장 낮은 곳의 목소리를 대변한 발자취가 정의당의 역사이고 ‘6411번 버스’로 표현되는 정의당의 변함없는 창당정신”이라며 “이 정신을 더욱 발전시켜 정의당을 한 단계 도약 시키겠다”고 덧붙였다.

