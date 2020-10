볼보코리아, 신형 크로스컨트리 V90 출시…가격 6900만원부터

세단의 승차감+오프로더의 주행성능 결합 크로스오버 모델

[아시아경제 김지희 기자] 볼보자동차코리아가 신형 크로스컨트리(V90)를 21일 국내 출시했다. 크로스컨트리는 세단의 안정적인 승차감과 오프로더의 주행성능을 결합한 크로스오버 모델이다.

국내 출시 이후 3년 만에 선보이는 신형 크로스컨트리(V90)는 현대적인 우아함에 역동적인 전후면 디테일 디자인을 더해 외관을 완성했다. 전면은 3D 형태의 엠블럼과 새로운 디자인의 라디에이터 그릴 및 전방 안개등, 스키드 플레이트 등으로 강인한 인상을 구현했다. 측면부는 기존 대비 20㎜ 늘어났으며, 후면에는 시퀀셜 턴 시그널이 포함된 풀-LED 테일램프와 친환경 파워트레인을 상징하는 히든 테일 파이프가 적용됐다.

실내는 전 트림에 초미세먼지(PM 2.5)까지 모니터링할 수 있는 어드벤스드 공기 청정기능 및 미세먼지 필터를 비롯해 전동식 파노라믹 선루프, 뒷 좌석 사이드 선블라인드, 파워 폴딩 리어 헤드레스트 등이 기본 탑재됐다.

주력 판매 트림인 프로(PRO) 모델은 시트 색상에 따라 피치드 오크 또는 그레이 애쉬로 제공되는 테일러드 인스트루먼트 패널 마감으로 보다 개인화된 공간 연출이 가능하다. 시트는 앞 좌석 전동식 사이드 서포트 및 쿠션 익스텐션, 마사지 기능을 비롯해 열선 및 통풍시트를 기본 지원한다. 여기에 노이즈 캔슬링과 새로운 재즈 모드를 지원하는 업그레이 된 바워스&윌킨스(B&W) 사운드 시스템도 더해졌다.

글로벌 파워트레인 전략에 따라 신형 크로스컨트리(V90)은 디젤 엔진 트림을 배제하고 B5 가솔린 마일드 하이브리드 엔진과 8단 자동변속기, 상시 사륜구동(AWD) 시스템 조합으로 출시된다. 최고 출력 250마력, 최대 토크 35.7㎏·m의 성능을 갖췄다.

에코, 컴포트, 다이내믹, 오프로드, 개인화 등 5가지 주행 모드도 제공된다.

'안전의 대명사' 볼보에 걸맞는 안전사양도 갖췄다. ▲앞 차량과 간격을 유지하며 차선 중앙에 맞춰 조향을 보조하는 ‘파일럿 어시스트 II’ ▲차량, 보행자, 자전거, 대형 동물 감지 및 교차로 추돌 위험 감지 기능을 갖춘 긴급제동 시스템 ‘시티세이프티’ ▲도로 이탈 완화 ▲반대 차선 접근 차량 충돌 회피 등으로 구성된 첨단 ‘인텔리 세이프’ 시스템이 전 트림에 탑재된다. 또 과속으로 인한 사고 피해를 줄일 수 있도록 주행 가능 최고 속도를 운전자가 사전에 설정할 수 있는 케어키(Care Key) 역시 기본 제공된다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “크로스컨트리는 볼보자동차가 제시하는 스웨디시 럭셔리의 가치를 가장 잘 대변하는 모델”이라며 “XC90, S90와 더불어 신형 크로스컨트리(V90) 출시로 완성된 플래그십 90클러스터를 통해 진정한 럭셔리의 정수를 만끽하시길 바란다”고 밝혔다.

신형 크로스컨트리(V90)의 가격은 B5 AWD 6900만원, B5 AWD Pro 7520만원으로 책정됐다. 업계 최고 수준의 5년 또는 10만㎞ 워런티 및 메인터넌스를 제공한다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr