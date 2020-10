세계적인 MOOC(온라인대중강좌) ‘코세라’ 동서대에 들어온다

동서대·코세라, 해외명문 대학강의 콘텐츠 제공 협약 체결

국내 대학 최초 장기 교육플랫폼 협력 … 수강료 전액 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동서대가 국내 대학 가운데 처음으로 세계적인 온라인 대중 공개강좌인 ‘코세라(Coursera)’와 손을 잡았다.

동서대는 전 세계에 코로나19가 장기화하고 교육과 IT가 결합한 에듀테크의 급속한 발전으로 대학 내 온라인 교육의 중요도가 높아진 교육 환경에 맞춰, ‘MOOC’ 선두주자인 Coursera와 협약을 맺었다고 21일 밝혔다.

동서대는 국내 대학 최초로 Coursera와 정식 교육플랫폼 사업인 ‘Coursera for Campus’ 장기 교육 플랫폼 협약을 체결했다.

협약을 통해 동서대는 Coursera 플랫폼에서 제공하는 200개 이상의 해외 명문 대학이 제공하는 4200여개 강의 콘텐츠와 우수 교육콘텐츠를 무제한 참여할 수 있게 돼 수업에 다양하게 활용한다.

동서대 학생들은 해외 온라인 강의 콘텐츠 수강을 통해 학문의 폭을 넓히고 전문적인 역량을 키울 수 있는 학습 기회를 제공받게 됐다. 수료하면 Coursera로부터 강의 수료증을 받는다.

Coursera 강의 콘텐츠를 동서대 수업에 활용할 수 있을 뿐 아니라, 교육목적에 따라 맞춤형 강의들도 추천받을 수 있게 됐다.

동서대는 수료과정에 참여하는 학생들의 수강료 전액을 지원하며, 원활한 영어강의 수강을 위해 외국어와 학습내용 관련한 다양한 지원시스템을 운영할 계획이다.

세계적 수준의 교육을 보편적으로 제공을 위해 Daphne Koller와 Andrew Ng에 의해 설립된 Coursera는 현재 7200만명의 학습자에게 미래 교육을 제공하고 있는 세계적인 온라인 고등교육 플랫폼의 선두주자이다.

세계 200개가 넘는 대학과 산업 교육 파트너들이 Coursera를 통해 프로젝트, 강의, 전문강좌, 수료증, 학위 프로그램을 제공하고 있다.

장제국 동서대 총장은 “포스트 코로나 시대의 대학교육은 대학의 물리적 인프라보다 가르치는 내용과 질이 더 중요해졌다”고 했다.

장 총장은 “해외 명문대학들과 구축한 세계 최대 무크 플랫폼인 코세라와의 협력을 통해 이전과는 완전히 다른 새로운 교육 시스템을 구축하고 학생들에게 국경을 초월한 우수한 교육 콘텐츠를 제공할 계획”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr