▲정설자씨 별세, 한정호(에투알클래식&컨설팅 대표)씨 모친상= 20일, 대전 유성 선병원 장례식장 VIP 2호, 발인 22일, 장지 대전시립추모공원, ☎ 010-7255-5247

