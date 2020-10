광주시, 27일까지 인공지능 창업캠프 기업 모집

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 인공지능 분야 창업의 허브 역할을 수행할 ‘광주 인공지능 창업캠프’에 입주할 기업을 모집하고 있다고 20일 밝혔다.

모집대상은 입주 후 1개월 이내 사업자등록이 가능한 인공지능 분야 예비창업팀 또는 본사 이전, 지사 및 분사 등 광주에 설립 가능 창업기업이다.

선정 규모는 총 35개사 내외로 최대 3년간 입주가 가능하며, 입주기업에게는 사무공간 등 독립형 입주실과 인공지능산업융합사업단이 수행하는 교육과 컨설팅 등 다양한 창업 프로그램이 제공된다.

접수기한은 오는 27일까지로 관련내용은 인공지능산업융합사업단 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며 기타 자세한 사항은 전화를 통해 안내받을 수 있다.

창업캠프는 인공지능산업융합사업단이 수행하는 ‘인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성’사업의 일환으로 집적단지 조성 전 인공지능 분야 예비창업자 양성 및 창업기업의 집적화를 위해 마련됐다.

동구 금남로에 위치한 창업캠프는 지상 6층의 공유 오피스형 건물로 보안시설을 갖춘 독립형 입주공간 이외에 교육실, 세미나실, 회의실, 헬스장, 수면실 등 창업자에 맞는 특화된 최적의 편의시설을 갖췄다.

광주시와 인공지능산업융합사업단은 창업캠프 운영을 통해 향후 3년 안에 창업과 관련된 정책들과 정보가 한데 모이고, 이를 효과적으로 활용해 인공지능 비즈니스 생태계를 구축해 나간다는 계획이다.

손경종 시 인공지능산업국장은 “창업캠프 운영 등 인공지능 관련 기업의 집적화를 통해 창업 생태계를 지속적으로 구축해나가겠다”며 “인공지능 광주 시대에 걸맞게 창업지원시설을 확대해 창업에 문턱을 낮춰 일자리 창출 및 지역경제 성장 촉진에 모든 역량을 쏟겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr