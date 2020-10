옥산서원에서 '한·중학술대회' 연 경주시 … "방역수칙 철저 준수"

한국의 서원 유네스코 세계유산 등재 1주년 맞아

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주시는 19일 유네스코 세계유산에 등재된 '한국의 서원'의 한 곳인 옥산서원에서 등재 1주년을 기념하는 한·중 학술대회를 문화재청 등과 함께 개최했다고 20일 밝혔다.

세계유산위원회(WHC)는 지난해 7월6일 아제르바이잔 바쿠에서 열린 제43차 회의에서 '한국의 서원' 을 세계유산 중 문화유산으로 등재한 바 있다.

국내에 소재한 유네스코 등재 세계유산은 14건이다. 이 가운데 경주가 석굴암과 불국사, 경주역사유적지구, 한국의 역사마을(하회와 양동), 한국의 서원(옥산서원) 등 4건으로 가장 많이 보유하고 있다. 옥산서원은 경상도 동남부 지역 사림의 근거지로서, 경주지역 사림의 주도로 건립된 서원이다.

이날 학술대회는 문화재청 세계유산축전 사업의 일환으로 조선시대 성리학 전파와 교육을 담당했던 전국 9곳 서원의 매력과 세계유산으로서의 가치를 홍보하는 취지에서 열렸다. 학술대회 진행에 앞서 유네스코 세계유산 등재를 기념하는 표지석 제막식도 열렸다.

코로나19 사회적 거리두기 1단계 시행에 맞춰 마스크 착용, 발열체크 등 방역수칙을 철저히 준수하며 행사를 진행했다는 게 경주시의 설명이다.

주낙영 경주시장은 "이번 학문 교류를 통해 동방오현 중 한명으로 학문적 성취가 지대했던 회재 선생의 사상과 옥산서원에 담긴 경주유림의 학문에 대한 연구의 전환점이 될 것으로 기대한다"고 전했다.

