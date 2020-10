日, 中도 기업인 출입국 규제 완화할 듯…주중 협의 예정

[아시아경제 정현진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 유입을 막기 위해 출입국 규제를 해왔던 일본 정부가 중국과 기업인의 출입국 규제를 완화하는 방안을 논의하고 있다고 20일 요미우리신문이 보도했다.

요미우리는 일본 정부 관계자를 인용해 조만간 단기와 3개월 이상 중장기 체류 기업인의 왕래를 재개하는 방향으로 중국과 논의하고 있다고 전했다. 일본 정부는 이르면 이번주 안에 중국 측과 협의를 마칠 예정이다.

일본은 지난 3월 이후 코로나19 확산을 이유로 출입국 제한을 강화했지만 최근 경기 회복을 위해 기업인의 왕래가 가능하도록 출입국 제한 조치를 완화하고 있다. 이날 현재 비즈니스 목적으로 단기 체재자의 왕래가 가능한 국가에는 한국, 싱가포르, 베트남 등 3개국을 지정해 놓고 있다. 중장기 체재자의 왕래 가능 국가는 한국 등 10개국이다. 한국과는 지난 8일부터 기업인의 왕래가 재개됐다.

요미우리는 단기 체재자의 경우 출국 전과 상대국 입국시 유전자증폭(PCR) 검사를 받고 숙박시설을 미리 신고하며 이동을 일부 제한하는 조건으로 14일 자가격리를 면제할 것으로 보인다고 전했다. 중장기 체재자의 경우에는 14일 자가격리를 면제하지 않을 예정이다.

중국에서 비즈니스 목적으로 일본에 들어온 인원은 지난해 37만3000여명으로, 국가별 입국자 순위에서 최다였다. 중국에 있는 일본계 기업 수는 2017년 기준 약 3만2000개로, 국가·지역별로 가장 많다. 요미우리는 중국의 하루 코로나19 신규 감염자가 최근 수십명에 그치는 등 확산세가 진정된 상황이어서 양국 정부가 협상을 진행했다고 설명했다.

