보플먼트, 데일리룩 18종 출시

브플먼트는 지난 9월 론칭 2주 만에 전체 상품 목표 매출을 달성하며 큰 성장세를 보이고 있다. 특히 스웻셔츠와 조거팬츠는 품절대란을 일으키며 현재 6차 리오더까지 진행됐다.

브플먼트는 겨울 드롭을 통해 이번 시즌에 활용하기 좋은 데일리룩 아이템 18종을 출시한다. 주 중에 입기 좋은 세련된 출근룩부터 퇴근 후나 주말에 편안하게 입을 수 있는 마실룩까지 각 제품을 활용한 실용적인 믹스매치 스타일을 선보여 참고하기에 좋다.

화사한 컬러감의 니트와 코듀로이 팬츠 조합 위에 롱 코트를 걸쳐 입거나, 스웻 셋업에 매치해 캐주얼한 룩을 완성하는 등 스타일과 보온성을 고려한 세련된 레이어드 방법을 제안한다. 급변하는 간절기 날씨나 장소 등에 구애받지 않고 나만의 스타일에 따라 연출할 수 있는 것이 특징이다.

론칭과 동시에 완판 행렬을 이어 가고 있는 스웻셔츠와 조거팬츠는 후드 디자인과 새로운 컬러, 겨울성 소재로 업그레이드하여 출시한다. 좋은 소재는 물론 여유로운 핏으로 활동성까지 갖춘 스웻 셋업은 최근 인기로 떠오른 차박, 캠핑룩으로도 제격일뿐더러 롱 코트, 레더 점퍼 등과 코디하면 패셔너블한 룩을 완성할 수 있도록 했다.

브플먼트는 신세계인터내셔날 공식 온라인몰 에스아이빌리지에서 만나볼 수 있다.

