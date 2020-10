LGU+, 속도·안정성 높인 가정용 와이파이 공유기 출시

기가와이파이6 10월30일 선봬

기존 공유기보다 40% 개선된 최대 속도 1.2Gbps 지원

LG유플러스는 속도와 연결 안정성을 대폭 개선한 가정용 와이파이 공유기 '기가와이파이6'를 오는 30일 정식 출시한다고 20일 밝혔다.

기가와이파이6는 2019년 미국 전기전자학회(IEEE)가 정한 최신 무선 네트워크 표준 규격을 적용한 와이파이 공유기다. 최대 속도는 1.2Gbps으로, 기존 공유기(866Mbps)보다 40% 개선됐다. LG유플러스는 "연결 기기가 많은 상황에서도 보다 빠른 와이파이를 쓸 수 있다"고 설명했다.

WPA3(Wi-Fi Protected Access 3)를 적용해 기존 WPA2의 약점으로 꼽히는 무차별적으로 암호를 대입하는 공격을 방어하는 등 보안성도 개선했다.

단말 임대료는 기존 가정용 기가와이파이와 동일한 월 3300원(3년 약정 기준, 부가세 포함)이다. 1G 인터넷 요금제(스마트인터넷, 와이파이 기본 요금제) 가입 고객에게 무상으로 제공하며, 향후 500M 인터넷 요금제 고객 대상으로 확대할 예정이다.

류창수 LG유플러스 홈상품그룹장은 "비대면 경제가 가속화되면서 가정 와이파이 환경이 중요해지고 있다"며 "기가와이파이6 출시를 통해 온라인 학습, 재택근무, 고화질 온라인동영상서비스(OTT) 시청 등 변화하는 고객의 생활패턴에 맞춰 최적의 무선 인터넷 환경을 제공할 수 있게 됐다"고 말했다.

