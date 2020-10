[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도는 19일 손병석 사장이 ‘플라워 버킷 챌린지’에 동참했다고 밝혔다. 플라워 버킷 챌린지는 화훼농가를 돕는다는 취지로 진행된다. 손 사장(왼쪽 두 번째)이 대전역 내 화훼판매장에서 꽃을 구입한 후 직원들과 기념촬영 하고 있다. 이날 손 사장은 플라워 버킷 챌린지 캠페인 다음 주자로 한국도로공사 김진숙 사장을 지목했다. 한국철도 제공

