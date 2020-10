창원시, 190명 채용 ‘민·관·군 합동 온라인 채용박람회’ 열어

방위산업체·지역 우수 중소기업 45개 기업 참여

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 언택트 채용확산에 발맞춰 ‘2020 민·관·군 합동 온라인 채용박람회’를 22일부터 다음 달 14일까지 24일간 개최한다.

이번 채용박람회는 창원시와 방위사업청, 해군 등이 공동개최하는 것으로, 방산 관련 기업과 지역 우수 중소기업 45개사가 참여해 190여명의 채용인원을 모집한다.

온라인 플랫폼과 스마트폰 앱을 이용해 장소와 시간에 구애받지 않고 원하는 기업의 채용정보 검색과 이력서 제출, 온라인 면접 등 간편하게 구현한 비대면 구인-구직 매칭 시스템을 활용한 것이 눈에 띈다.

주요 내용으로는 ▲온라인 채용관 ▲온라인 채용설명회 ▲NCS 온라인 모의고사 ▲AI 모의 면접 ▲인성검사 ▲직업 심리검사 ▲취업특강 등 다양한 부대행사와 경품 이벤트를 마련했다.

허성무 창원시장은 “이번 채용박람회가 구직자에게 취업 성공의 길을 열어줄 수 있기를 바란다”며 “기업에는 내일의 성장을 이끌 우리 지역의 우수한 인재를 채용하는 좋은 기회가 되기를 희망한다”고 말했다.

