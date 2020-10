대웅제약, 코로나19 치료제 호주 임상1상 승인

[아시아경제 조현의 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 1,500 등락률 +1.49% 거래량 48,180 전일가 100,500 2020.10.19 14:56 장중(20분지연) 관련기사 아이엔테라퓨틱스, 비마약성 진통제 임상 1상 돌입최윤소 티앤엘 대표 “진물 잡는 상처치료소재로 제2의 도약”대웅제약, 코로나19 치료제 국내 임상 승인 close 은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제로 개발 중인 '니클로사마이드'(DWRX2003)가 호주 식품의약청(TGA)으로부터 임상 1상 시험을 승인받았다고 19일 밝혔다.

임상 1상은 오는 11월부터 호주에서 건강한 성인 약 30명을 대상으로 안전성가 내약성을 확인하는 방식으로 진행된다.

니클로사마이드는 구충제로 쓰는 의약품 성분 중 하나다. 세포의 자가포식 작용을 활성화해 바이러스 증식을 억제하는 효과를 내는데 앞서 대웅제약이 시행한 동물실험에서 코로나19 바이러스를 감소하는 효과를 냈다.

대웅제약은 임상시험을 이미 진행 중인 인도에 이어 호주에서도 안전성이 확인될 경우 미국 식품의약국(FDA)과 임상 2상 시험을 위해 만날 예정이다.

전승호 대웅제약 사장은 "호주 임상은 니클로사마이드의 선진국 진출에 활용할 수 있는 중요한 데이터가 될 것"이라며 "미국, 유럽 등에서 다국가 임상 2상과 3상을 개시할 수 있도록 준비 중"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr