잇따른 택배 노동자 과로사…택배노조 "미필적 고의에 의한 살인"(종합)

[아시아경제 정동훈 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 업무량이 늘어난 택배 업계에서 노동자들이 과로사로 추정되는 사망이 잇따르고 있다.

19일 택배노동자 과로사 대책위원회에 따르면 한진택배 동대문지사 신정릉대리점에서 근무했던 김 모(36) 씨가 이달 12일 자택에서 숨진 채 발견됐다.

대책위는 "36세의 젊은 나이로 평소 아무런 지병이 없었던 것으로 확인됐다"며 "의문의 여지가 없는 명백한 과로사"라고 주장했다.

대책위에 따르면 김씨는 숨지기 4일 전인 이달 8일 새벽 4시 28분 동료에게 '집에 가면 5시인데 밥 먹고 씻고 바로 터미널 가면 한숨도 못 자고 또 물건정리(분류작업)를 해야 한다. 너무 힘들다'라는 메시지를 보냈다.

대책위는 이날 서울 중구 한진택배 본사 앞에서 김씨 유가족과 함께 규탄 기자회견을 열고 공식적인 사과와 보상, 재발방지대책을 요구했다.

박석운 택배노동자 과로사 대책위원회 공동대표는 "미필적 고의에 의한 살인"이라며 "택배 노동자들이 이렇게 계속 사망하는데 그냥 놔둘 것인가"라고 정부에 대책을 촉구했다. 대책위에 따르면 올해 사망한 택배업계 종사자는 총 12명이고 이 중 택배기사는 9명에 이른다.

대책위의 과로사 주장에 대해 한진택배 측은 "김씨가 평소 지병이 있었고 배송량도 200개 내외로 적은 편이었다"고 해명한 것으로 전해졌다.

잇따른 택배 노동자들의 사망에는 이른바 '공짜 노동'이라 불리는 '분류 작업'이 원인이라는 지적이 계속 나오고 있다. 택배 분류작업이란 택배기사가 물류창고에서 자신의 물량을 골라내는 업무를 말한다. 택배기사들은 분류작업이 끝나야 본업인 '배달'에 나설 수 있다. 분류작업은 노동 강도가 높고 시간이 많이 걸리는 일이지만, 회사 측은 배송 수수료에 분류 작업 비용이 포함돼 있다고 주장하며 인력 투입이나 수당 적용 등 대책은 내놓지 않고 있다.

그러나 택배노조 측은 하루 평균 6~7시간을 분류 작업에 할애하면서, 택배기사 일평균 노동 시간이 13시간을 넘게 된 것이라고 주장한다. 지난달 17일 전국택배연대노동조합은 분류 작업 문제를 거론하며 총파업까지 결의한 바 있다. 당시 정부와 업체 측이 2000여명의 인력 지원을 약속하면서 파업은 진행되지 않았다. 하지만 노조 측은 정부의 인력 지원 계획 이후에도 실제 현장 투입 인력은 미미하다고 주장하고 있다.

코로나19 이후 택배 물량이 급증하면서 택배 노동자의 과로사는 벌써 10건이나 발생했다. 최근 5년간 사망자 24명 가운데 올해만 10명이 나온 것이다.

