‘2020 제주 드라이브 잇쇼’ 비대면 방식으로 진행

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 초유의 코로나19 위기 속에 제주특별자치도와 제주관광공사가 주관하는 드라이브 스루를 활용한 비대면 행사가 예정돼 눈길을 끌고 있다.

19일 제주특별자치도와 제주관광공사는 제주의 식자재를 활용한 비대면 방식의 드라이브 스루 행사인 ‘2020 제주 드라이브 잇쇼’를 오는 11월 7일(토)~8일(일) 양일간 제주종합경기장 일대에서 개최한다고 밝혔다.

도와 공사는 코로나19의 장기화로 인해 침체한 제주 경기 회복과 제품 홍보 및 판로의 어려움을 겪고 있는 도내 소상공인을 위한 경제 활성화의 장으로 활용하기 위해 드라이브 스루 형태의 ‘제주 드라이브 잇쇼’를 기획했다.

본 행사는 비대면 방식인 드라이브 스루의 형태를 접목해 제주만의 특색 있는 디저트/베이커리, 커피/음료, 간편식, 농수축산 식품 등 다양한 먹거리를 한 곳에서 즐길 수 있도록 준비됐다.

‘2020 제주 드라이브 잇쇼’는 행사장 내 차량 쏠림현상 방지와 정체 구간 발생을 최소화하고자, ‘하이패스 존’과 ‘드라이브패스 존’으로 나누어 차량 이동 동선을 이원화했다. ‘하이패스 존’은 행사 전 온라인 몰을 통해 구매한 구매자들이 주문 물품을 수령 받는 구간이며, ‘드라이브패스 존’은 현장 방문객들이 차량에 탑승, 각 참가사의 부스를 서행하며 물품 구매를 하는 구간을 의미한다.

사전구매를 위한 온라인 몰인 ‘마켓잇쇼 (www.marketeatshow.com)’는 10월 19일(월) ~ 11월 01일(일)까지 운영되며, 약 50여 개 참가사에 대한 정보 확인 및 판매 제품을 구매할 수 있을 뿐만 아니라 ‘2020 제주 드라이브 잇쇼’의 부대행사에 대한 정보도 미리 확인할 수 있다.

또한, ‘마켓잇쇼’에서는 도외 지역에 한해 구매한 상품에 대해서 택배 배송도 진행하는 등 도민뿐 아니라 도외 거주자들도 제주의 이색적인 맛을 즐길 수 있도록 준비했다.

제주관광공사 관계자는 “제주의 특별한 먹거리를 모아 행사장에 오시는 많은 분의 입과 눈을 즐겁게 할 행사를 기획하고 있다”며 “다양한 이벤트로 코로나19로 지친 많은 분께 힘이 될 수 있도록 행사를 준비하겠다”고 전했다.

한편, 지난 2019년 11월 30일부터 12월 1일까지 제주국제컨벤션센터에서 처음 개최된 제주잇쇼는 70개 업체가 참여해 약 만7천 명이 방문하고, 약 2.2억 원의 매출을 발생시킨 바 있다.

