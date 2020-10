경남바이오파마 "아슬란003, 자가면역질환 치료제로 개발"

[아시아경제 유현석 기자] 경남바이오파마 경남바이오파마 044480 | 코스닥 증권정보 현재가 3,435 전일대비 5 등락률 -0.15% 거래량 1,924,384 전일가 3,440 2020.10.19 14:25 장중(20분지연) 관련기사 경남바이오파마, '코로나19 혈장치료제' 개발 중…"치료용 항체 개발 이후 임상 목표"경남바이오파마, 메르스 코로나 바이러스 테마 상승세에 9.19% ↑흑사병 조기경보2탄! 해외에서 사망자 나온거 아시죠?! close 는 자사가 국내 독점권을 가지고 있는 표적항암치료제 '아슬란003(ASLAN003)'이 자가면역질환 치료제로 개발, 신종 코로나바이러스감염증(이하 코로나19) 치료제 개발에 나선다고 19일 밝혔다.

미국 생명공학 전문지 바이오스페이스(BioSpace)에 따르면 싱가폴에 본사를 둔 글로벌 제약사 아슬란 파마슈티컬즈(ASLAN Pharmaceuticals)가 차세대 디히드로오로테이트 디히드로게나제 억제제인 아슬란003을 다발성경화증과 같은 자가면역질환 치료제 개발에 나섰다.

아슬란 측에 따르면 ‘아슬란003’은 강력하고 선택성이 매우 높은 DHODH 억제제며 1세대 약물인 teriflunomide(제품명 오바지오)보다 30배 강력한 억제 효과를 보였다.

또 ‘아슬란003’은 이미 전임상시험을 통해 다발성경화증이나 다른 자가면역질환 동물 모델에서도 효과를 보였다. 또 임상시험에서도 강력한 효과와 높은 안전성을 보여 환자의 삶을 변화시킬 편리하고도 혁신적인 치료제 후보가 될 수 있을 거라고 기대를 모으고 있다.

아슬란의 칼 퍼스(Carl Firth) CEO는 "전문가 집단과 내부 검토를 통해 ‘아슬란003’은 자가면역질환에서 최고의 치료제가 될 것으로 기대한다"며 "코로나19 임상진행 계획도 갖고 있고 전임상 결과가 좋기 때문에 치료제로의 잠재력도 충분하다"고 말했다.

경남바이오파마 관계자는 “새로운 항암제에 대한 요구를 충족시켜줄 ‘아슬란003’이 코로나19와 기타 바이러스 질환 치료제에 대해서도 잠재력이 충분한 만큼 안정성과 편리성을 갖춘 인류의 혁신적인 치료제가 될 수 있기를 기대한다”고 전했다.

한편 경남바이오파마는 지난 해 3월 아슬란 사와 ‘아슬란003’에 대한 국내 독점 라이센스 계약을 체결했다. 경남바이오파마는 ‘아슬란003’의 모든 적응증에 대한 한국내 모든 권리를 확보하고 있다. 아슬란은 향후 자가면역 질환에서 ‘아슬란003’의 개발을 중점적으로 진행할 계획을 밝히기도 했다.

