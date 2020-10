[포토]중랑구-중랑구건축사회, 도시재생사업 지원 협약 맺어

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 16일 오후 2시 중랑구 건축사회와 ‘중랑구 도시재생활성화를 위한 협약’을 체결했다.

이번 협약은 ‘공공-건축사-주민’의 유기적 협력체계를 확보해 현장 밀착형 도시재생사업을 추진하는 한편 노후주택밀집지역의 주거환경개선사업을 효율적으로 진행하기 위해 마련됐다.

이날 협약식은 협약서 서명과 기념촬영 등 순서로 진행, 이후에는 도시재생 전문가 역량강화를 위해 건축사회 회원 20여 명을 대상으로 가로주택정비사업과 소규모주택정비사업에 대한 전문가 교육도 실시했다.

류경기 중랑구청장은 “이번 협약식은 주민들이 만족하고 공감할 수 있는 도시재생 사업추진에 크게 도움이 될 것“이라며 ”앞으로도 현장밀착형, 지역맞춤형 도시재생사업이 확대될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr