정부, 소비할인권 배포 재개…감염 위험 큰 숙박 등은 일단 제외

[아시아경제 이정윤 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 중단됐던 소비 할인권 배포가 다시 시작된다.

중앙재난안전대책본부(중대본) 18일 공연, 영화, 체육 분야의 소비할인권 지원사업을 재개한다고 밝혔다. 정부는 모든 분야의 소비할인권 지원을 한꺼번에 재개하기보다는 방역 측면에서 관리가 가능한 공연, 영화, 체육 분야부터 단계적으로 시작한다는 방침이다.

앞서 지난 8월부터 정부는 소비할인권과 각종 관광 이벤트, 소비행사를 개최할 계획이었으나 광복절 집회 이후 코로나19 확산세가 나타나자 이를 중단했다.

정부는 오는 22일부터 박물관의 경우 온라인으로 예매하면 1인 5매까지 최대 3000원까지 40%를 할인해준다. 미술 전시의 경우 온라인 예매(1인 4매 한도)와 현장 구매(월 1인 6매 한도) 모두 1000~3000원까지 할인 혜택을 받을 수 있다.

공연도 온라인 예매처 8곳(네이버N예약, 멜론티켓, 옥션티켓, 인터파크티켓, 예스24티켓, 티켓링크, 하나티켓, SK플래닛)을 통해 예매하면 1인당 8000원이 할인된다. 예매한 티켓은 오는 24일부터 사용할 수 있으며 1인 4매로 한정된다.

영화는 오는 28일부터 할인 혜택이 적용된다. 각 영화관 온라인 예매처를 통해 예매하면 1인당 6000씩 할인된다. 1인 2매까지 예매 가능하며 오는 30일부터 사용 가능하다.

체육시설은 카드사별 당첨자가 다음 달 2일부터 30일까지 8만원 이상을 사용하면 3만원을 환급해주는 방식으로 지원된다.

정부는 할인권 적용 시설 사업자에게 핵심 방역수칙 준수 의무를 부과하고 소비자에게도 방역수칙 준수에 동의하는 경우에만 할인권을 발급해주는 등 방역 관리를 할 방침이다. 또 영화관과 실내 체육시설에는 방역 물품을 지원하고 공연장 방역 지킴이 450명 등인력 지원도 할 예정이다. 22일부터 영화관, 공연장, 실내체육시설을 대상으로 방역 점검을 할 계획이다.

다만 정부는 숙박, 여행, 외식 등 3개 분야는 방역 측면에서 위험성이 있다고 판단해 포함하지 않았다. 코로나19 확산 상황을 판단해 세 분야의 소비 활인권 재개 시기를 검토할 방침이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr