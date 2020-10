NH농협은행, 연 5% 특판 적금 사전응모 이벤트

총 4000명에게 세전 연 5% 특판 적금 제공

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 19일부터 30일까지 모바일 플랫폼인 ‘올원뱅크’에서 세전 연 5% 금리를 제공하는 특판 '올원 파이브 적금' 사전응모 이벤트를 실시한다고 18일 밝혔다.

가입금액(월납입액) 20만원, 가입기간 12개월인 정액 적립식 정기적금 단일 상품으로, 매월 납입일에 자동이체시 다른 우대조건 없이 세전 연 5% 금리를 제공하는 올원뱅크 전용 특판 상품이다.

농협은행은 이벤트 체크리스트를 확인하고 응모한 고객 중 4000명을 추첨해 특판적금 가입 혜택을 제공하고 미당첨고객 중 1600명을 추첨해 ▲캐시백 5만원(100명) ▲캐시백 1만원(500명) ▲금리우대쿠폰(1000명)을 제공한다.

사전응모 이벤트 당첨 고객은 개별적으로 전송되는 푸쉬 메시지 가입 링크를 통해 11월 9일부터 13일까지 5일간 적금에 가입할 수 있다.

이종찬 농협은행 올원뱅크 셀 리더는 “코로나19와 저금리 기조에 어려움을 겪고 있는 고객에게 실질적인 혜택을 드리고자 이번 특판을 준비했다”며 “올원뱅크를 이용하는 고객에게 더 많은 혜택을 제공할 수 있도록 다양한 상품과 이벤트를 지속적으로 준비할 것”이라고 말했다.

