[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 남부소방서는 지난 16일 소방조직 내 의사소통 창구 역할을 담당하는 직장협의회 출범식을 가졌다고 18일 밝혔다.

직장협의회는 소방조직 발전에 관한 사항에 대해 기관장과 협의를 할 수 있는 기구로 ▲소속 직원간의 고충 처리 ▲업무능률 향상에 관한 사항 ▲근무환경 개선 등 직장 내 소통과 공감의 징검다리 역할을 수행한다.

균형 있는 조직 문화를 만들어 국민에게 질 높은 소방서비스를 제공할 것을 목적에 두고 있다.

직장협의회 초대회장으로 선출된 이용우 소방위는 “직원들과 소통·공감을 통해 직원 근무환경 개선은 물론 소방서비스 향상을 위해 최선을 다 하겠다”고 말했다.

정선모 서장은 “직장협의회 출범을 축하하고 직원들이 즐겁게 근무하는 남부소방서가 되도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

