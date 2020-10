조순계 조선이공대 총장 ‘스테이 스트롱’ 캠페인 동참

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조순계 조선이공대학교 총장이 코로나19 극복과 조기 종식을 위한 ‘스테이 스트롱’ 캠페인에 동참했다.

18일 조선이공대에 따르면 지난 16일 조 총장은 박재훈 영남이공대 총장의 지목으로 캠페인에 참여하고 다음 캠페인 주자로 이호응 고등직업교육평가인증원장을 지명했다.

‘스테이 스트롱(Stay Strong)’은 코로나19 극복과 조기종식을 위한 메시지를 전 세계로 확산시키고자 외교부에서 처음 시작한 공익 릴레이 캠페인이다.

비누 거품이 더해진 기도하는 두 손에 ‘Stay Strong’ 문구를 넣어 철저한 개인위생 관리로 코로나19를 이겨내자는 의미를 담고 있다.

조 총장은 “모두의 마음을 모아 하루빨리 코로나19가 종식되기를 간절히 바란다”며 “우리대학도 학생들의 건강과 안전, 학습권 보장을 위해 학사일정을 탄력적으로 운영하는 등 긴장의 끈을 놓지 않고 있다”고 말했다.

한편, 코로나19 확산으로 인한 대학의 비대면 강의가 확대되고 있는 가운데 조선이공대학교는 최근 학생들의 선택권을 넓힌 TWO TRACK 수업방식을 운영해 눈길을 끌고 있다.

조선이공대의 TWO TRACK은 학생들의 수업에 대한 선택의 폭을 넓히고, 수업의 질을 높이고자 실험실습, 실기교과목에 대해 대면강의와 비대면강의 중 학생들이 수업방식을 직접 선택할 수 있는 수업방식이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr