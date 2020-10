안동시, 고령운전자 면허 자진반납 270명 … '접수처' 행정센터로 확대

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동시는 지난해 고령운전자 지원조례를 제정하는 등 면허 자진반납을 적극 유도한 결과, 올해 10월 현재까지 만 65세 이상 운전면허 반납자는 270명으로 집계됐다고 18일 밝혔다.

안동시는 고령운전자의 교통사고를 예방하기 위해 지난 1월부터 관내에 거주하는 만 65세 이상 운전면허 자진 반납자를 대상으로 10만원 상당의 안동사랑상품권 또는 교통카드를 지급하고 있다.

고령운전자 교통사고가 해마다 증가하는 가운데 9월말 기준 경북도내 교통사고 사망자 262명 중 135명(52%)이 노인일 정도로 고령운전자들의 교통사고 비율이 가장 높다.

이같은 추세를 감안, 안동시는 지난해 고령운전자 지원조례를 제정한 뒤 8월에는 종전 관할 경찰청에서 읍·면·동 행정복지센터로 접수처를 확대하는 한편 신청 절차도 간소화했다.

이와 별도로, 안동시는 농촌지역 고령자들의 야간 보행안전을 위해 읍·면에 거주하는 만 75세 이상 주민 약 5000명을 대상으로 야광조끼와 야광지팡이도 지급할 계획이다. 경북지방경찰청 발표에 따르면 10월 현재 도내 보행 사망자 77명 중 노인이 51명(66%)이나 차지하고 있다. 이중 16명이 저녁 6시부터 밤 8시 사이에 일어난 사고로 숨졌다.

안동시 교통행정과장은 "노인 및 고령 운전자 교통사고 예방을 포함한 고령운전자가 상실감과 박탈감을 느끼지 않도록 행복택시 확대 등 이동권을 보장하고 교통복지를 실현하기 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다.

