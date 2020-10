마스크 필수·발열 검사…전국서 7급 공무원 시험

[아시아경제 김은별 기자] 2020년도 지방공무원 7급 공개경쟁임용시험이 17일 오전 10시부터 전국 17개 시·도에서 치러졌다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 우려 속에 치러지는만큼 방역과 위생관리를 철저히 한 가운데 시험이 치러졌다.

행정안전부에 따르면 이번 7급 공개·경력경쟁 시험에는 565명을 뽑는데 3만9397명이 지원했다. 평균 경쟁률은 69.73대 1이다. 특성화 및 마이스터고등학교 졸업(예정)자를 대상으로 실시하는 기술계 고졸 9급 경력경쟁임용시험과 연구·지도직 공개·경력경쟁임용시험 등도 함께 치러졌다.

이번 시험은 전국 133개 시험장, 359개 시험실에서 실시된다. 시험실 수용인원은 20인 이하로 제한된다. 응시자들은 반드시 마스크를 착용해야 하며, 시험장 입구에 비치된 손 소독제로 소독 후 발열 검사를 거쳐 시험장에 입장해야 한다.

발열 검사에서 체온이 37.5도 이상이거나 기침 등 호흡기 증상이 있으면 재검사를 받아야 한다. 발열이나 기침이 심한 경우 시험장별 예비시험실에서 따로 응시하게 된다. 재검사 결과 감염 의심 징후가 높은 고위험 응시자는 즉시 보건소로 이송한다.

응시자는 시험실에서 반드시 마스크를 착용해야 하며, 화장실 사용 등을 위해 대기할 때는 1.5m 이상 거리를 둬야 한다. 확진자는 시험에 응시할 수 없다.

다만 응시대상자가 자가격리 대상인 경우 사전 신청을 받아 자택 또는 별도 지정된 장소에서 시험을 실시하도록 조치됐다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr