김근식 "추미애 장관, 언론사 사설까지 시비"…"선 넘는 것" 지적

[아시아경제 나한아 기자] 김근식 국민의힘 서울 송파병 당협위원장 겸 경남대학교 교수가 추미애 법무부 장관이 자신을 비판한 언론사 사설을 지적한 것에 대해 "추 장관님, 언론사 사설 내용까지 시비를 거시면 그건 선을 넘는 겁니다"라고 꼬집었다.

김 교수는 17일 자신의 페이스북에서 "현직 장관계서 언론사 사설이 맘에 들지 않는다고, 언론사 존폐까지 은근 협박하는 모습은 민주주의의 기본소양마저 의심케 한다"라고 지적했다.

이어 "뻗치기 한다고 기자 얼굴 공개하고, 출근길 사진 찍는다고 출근 거부하는 건 화풀이라 치부한다"라면서도 "사설 내용을 시비로 언론에 재갈 물리려 하는 건 민주국가의 정치인 자세가 아니다"라고 비판했다.

앞서 16일 추 장관은 페이스북에 자신을 비판한 중앙일보 사설을 향해 "사사건건 감정적 기사, 중앙일보 언론으로 계속 남을 수 있나"라고 응수했다.

