김종인 '부산시장 후보 안 보인다' 발언에…중진들 일제히 비판

[아시아경제 이지은 기자] 부산을 찾아 '부산시장 후보로 거론되는 이들 중 적격자가 안 보인다'고 한탄한 김종인 국민의힘 비대위원장에게 당 내 최다선인 조경태 의원이 "매우 부적절한 발언"이라며 비판했다. 4선인 권영세 의원도 비판의 목소리를 냈다.

조 의원은 16일 페이스북을 통해 "김 위원장이 부산에 가서 '부산시장 후보 중 인물이 안보인다'는 취지의 발언을 했다"며 이같이 말했다.

그는 "매우 부적절한 발언"이라며 "인물이란 공정한 룰을 통해서 당원들과 국민들로부터 선출받은 후보가 인물"이라고 지적했다.

권 의원도 이날 페이스북에 "적절치 않은 얘기"라며 "우리가 스스로를 깎아내려서 얻을 게 뭐가 있나"라고 말했다.

앞서 부마 민주항쟁 41주년 기념식 참석차 부산을 방문한 김 위원장은 간담회에서 부산시장 후보와 관련, "국회의원 3∼4선하고 이제 재미가 없으니 시장이나 해볼까 하는 느낌을 받는다. 지금 거론되는 인물 중에는 내가 생각하는 후보는 안 보인다"라고 말했다.

전날 김 위원장은 부산을 찾아 부마민주항쟁 41주년 기념식에 참석한 후, 지역 언론인과 가진 간담회에서 "큰 설계로 부산발전의 미래를 그리는 인물이 없다"며 "국회의원 3∼4선하고 이제 재미가 없으니 시장이나 해볼까 하는 느낌을 받는다. 그래서는 안 된다"고 말했다.

그는 "지금 거론되는 인물 중에는 내가 생각하는 후보는 안 보인다"면서도 "후보만 잘 후보만 잘 고른다면 서울시장이나 부산시장 보선에서 승리를 장담할 수 있다"고 강조했다. 향후 만들 경선 룰에 시민의 여론을 적극 반영하겠다고도 밝혔다.

현재 국민의힘 내에서는 현역 중에서는 부산시장 출신이자 5선인 서병수 의원, 3선 장제원 의원, 초선 김미애 의원 등이 부산시장 후보로 거론되고 있고, 원외 인사로는 유재중·이진복·박민식·이언주·박형준 전 의원 등이 거론되고 있다. 가장 유력한 부산시장 후보로 거론되던 김세연 전 의원은 불출마를 선언했고, 초선 박수영 의원도 "더 이상 부산시장 후보로 거론하지 말아달라"며 선을 그은 바 있다.

