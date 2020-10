[아시아경제 김은별 기자] 중앙방역대책본부는 17일 0시 기준 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 73명 늘어 누적 2만5108명을 기록했다고 밝혔다.

신규 확진자 73명 중 국내 발생 확진자는 62명, 해외 유입 확진자는 11명이다.

신규 확진자는 지난 15일(110명) 세 자릿수로 올라섰지만, 전날(47명) 다시 두 자릿수로 떨어진 뒤 이틀째 100명 아래를 유지했다. 추석 연휴를 거치면서 이달 신규 확진자 수는 100명 안팎을 오르내리고 있다.

코로나19 사망자는 전날 2명 늘어 총 443명으로 집계됐다.

