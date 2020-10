美 재정적자 3조달러‥코로나 환자 800만명 넘어

코로나19 대응에 재정적자 '눈덩이'

3차 감염 확산속 추가 부양 법안 통과시 재정 악화 불가피

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 대규모 경기부양책을 펼치는 바람에 역대 최대 규모의 연방정부 재정적자를 냈다.

미국의 코로나19 감염자는 800만명을 넘어서며 확대일로여서 추가 경기부양 대책이 시행되면 재정적자는 더욱 확대될 가능성이 커 보인다.

미 재무부는 16일(현지시간) 2020회계연도(2019년10월 1일~2020년 9월 30일) 연방정부의 재정 적자가 3조1320억달러(3589조원)였다고 발표했다.

글로벌 금융위기 극복에 대규모 재정이 투입된 2009회계연도의 1조4160억달러에 비해 재정적자 규모가 2배 이상으로 커졌다. 2019회계연도 적자액 9840억달러에 비해서도 세 배 수준에 달한다.

이는 세입은 줄었는데 지출이 늘다보니 벌어진 현상이다. 2020회계연도 연방정부 세입은 3조4200억달러로 전년보다 1.2% 감소했지만 지출은 47.3% 증가한 6조5500억달러로 집계됐다.

미 의회는 지난 3~4월 4차례에 걸쳐 2조8000억달러에 육박하는 경기부양 예산을 통과시켰다. 최근 백악관과 민주당이 추가 부양안 마련에 대해 갈등하고 있지만 결국 추가 부양안이 확정될 가능성이 큰 만큼 2021회계 연도에도 미 연방정부의 재정 부담은 여전할 전망이다.

미국의 코로나19 누적 환자수는 이날 부로 800만명을 넘겼다. 미 존스홉킨스대학은 이날 미국의 코로나19 누적 확진자 수를 800만8402명, 사망자 수를 21만8097명으로 각각 집계했다.

15일 하루에만 6만명의 신규 환자가 발생하며 2차 확산이 한창이던 지난 7월 수준의 감염 확산세가 나타났다.

CNN은 "이날의 (800만명이라는) 이정표보다 더 우려스러운 것은 최근의 하루 신규 환자 증가"라고 지적했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr