원희룡 지사 “국정감사, 제주 알리는 기회로 삼아야”

실무인력 동행 최소화 및 연락체계 구축·제주 중요 정책 국회·정부 전달 강조

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도는 16일 오후 2시 제주도청 탐라홀에서 원희룡 지사의 주재로 오는 20일 예정된 국회 국정감사에 대비한 현안 점검 회의를 개최했다고 밝혔다.

이날 점검 회의에서는 각 실·국과 행정시별 올해 국정감사 대비 도정 현안을 점검하고, 중앙부처와 국회 협조가 필요한 건의사항과 국감 대비에 필요한 도정 전반 현안 사항을 공유했다.

원 지사는 이 자리에서 “이번 국회 국정감사를 통해 제주도의 중요한 정책을 국민과 정부에 알리는 기회로 삼아야 한다”고 강조했다.

이어 “코로나19 상황을 고려해 국정감사에 참여할 실무인력은 최소화하는 것을 원칙으로 해야 한다”면서 “실무인력들이 제주도에 대기하면서 국감을 보좌할 수 있도록 전화나 메시지, 화상 방식 등의 연락체계를 구축하라”고 지시했다.

또한 “국정감사장에 행정안전부 관계자들도 참여하는 만큼 국회의원의 발언과 국정감사장에서의 논의를 통해 중앙정부의 지원이 필요한 사안들을 전달 내지는 지원받을 수 있도록 각별히 신경 써달라”고 주문했다.

제주도에 대한 국정감사는 오는 20일 오전 국회 행정안전위원회(위원장 서영교)에서 진행되며, 강원·경북·충북도와 함께 감사받을 예정이다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr