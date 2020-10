오월단체, 육군참모총장 5·18에 대한 사과 ‘환영’

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] “나눔과 연대를 바탕으로 민주, 인권, 평화의 오월 정신이 위대한 정신적 가치로 자리매김하는 새로운 출발점이 될 수 있기를 진심으로 바랍니다.”

오월단체(5·18기념재단, 민주유공자유족회, 민주화운동부상자회, 구속부상자회)는 16일 성명서를 통해 “육군참모총장의 5·18에 대한 사과를 환영한다”고 밝혔다.

이들은 “육군본부 국정감사에서 남영신 육군참모총장이 1980년 5월 광주에서 자행된 군의 무자비한 진압과 살상에 대해 공식적인 사과를 했다”며 “만시지탄의 아쉬움이 있지만 처음으로 육군의 최고 책임자가 5·18과 관련한 군의 행동에 대해 공식적으로 사과했다는 사실을 높이 평가한다”고 말했다.

이어 “이번 육군참모총장의 사과가 아직 침묵하고 있는 광주학살 관련자들의 용기 있는 참회와 고백으로 이어져 5·18에 대한 진상이 명백히 밝혀지길 바란다”면서 “이것이 화해와 용서의 장으로 승화되고 국민 통합의 밑거름이 돼 우리의 현대사에 국민주권과 인권에 대한 올바른 역사관이 정립되기를 진심으로 바라고 기대한다”고 강조했다.

단체는 “그동안 우리 오월 동지들은 살아남은 자의 부끄러움으로 5·18민주화운동의 완전한 진상규명과 가해 당사자들의 진심 어린 사과를 요구했다”며 “그동안의 처절한 상흔들이 명예로운 자부심으로 바뀌는 날을 기대한다”고 덧붙였다.

